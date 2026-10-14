Timor-Leste expressa solidariedade e apoio à Indonésia na resposta a desafio ambiental

"Enquanto país vizinho e próximo da Indonésia, unido por fortes laços geográficos, históricos e de cooperação, Timor-Leste mantém-se disponível para reforçar a colaboração regional e apoiar todas as iniciativas destinadas a ultrapassar este desafio ambiental comum", afirmou José Ramos-Horta, numa mensagem divulgada na rede social Facebook.

Na mensagem, o Presidente timorense expressa também solidariedade com a Indonésia e destaca os esforços de todos os que têm trabalhado "incansavelmente no terreno para combater os incêndios e restabelecer condições seguras para as populações afetadas".

Dados do Governo indonésio, citados na agência Antara, indicam a mobilização de 60.177 operacionais para combater os incêndios em seis províncias, especialmente em Kalimantan Central e de Sumatra Sul. Meios aéreos também estão a ajudar a acelerar a extinção dos incêndios.

Os operacionais mobilizados incluem bombeiros, elementos das Forças Armadas, da polícia do Ministério das Florestas, dos serviços florestais e regionais e de voluntários.

Na mensagem, o Presidente timorense pede também à população para reduzir as atividades ao ar livre, utilizar máscara de proteção, beber água com frequência e manter as portas e as janelas fechadas.

"A qualidade do ar encontra-se atualmente degradada, o que poderá representar riscos para a saúde, sobretudo para crianças, idosos, mulheres grávidas e pessoas com doenças respiratórias, como a asma, ou com problemas cardíacos", advertiu José Ramos-Horta.

O Governo timorense decretou hoje o encerramento das escolas públicas até sábado.