Timor-Leste felicita primeiro-ministro australiano por reeleição

"Durante o seu primeiro, mandato, o primeiro-ministro Albanese desempenhou um importante papel no aprofundamento das relações bilaterais entre Timor-Leste e a Austrália, refletido na cooperação reforçada em várias áreas estratégicas, bem como no diálogo contínuo sobre a exploração conjunta de recursos no mar de Timor", refere, em comunicado divulgado domingo, o Governo timorense.

Segundo o porta-voz do Governo timorense e ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira, Timor-Leste espera continuar a trabalhar em "estreita colaboração com o primeiro-ministro Albanese e com a sua administração para fazer avançar" os "objetivos comuns e aprofundar ainda mais" a relação bilateral.

O primeiro-ministro australiano levou os trabalhistas a uma nova vitória eleitoral no sábado.

O Partido Trabalhista, de centro-esquerda, estava, no domingo, em vias de obter uma maioria de 82 dos 150 lugares na câmara baixa do parlamento, de acordo com os resultados parciais da votação de sábado.

A oposição, liderada pelo conservador Peter Dutton, obterá apenas 36 assentos, enquanto os outros partidos terão 12.