Timor-Leste institui 14 de dezembro como Dia Nacional do Tais

A resolução, que escolhe o dia do reconhecimento da UNESCO, foi aprovada por unanimidade durante a sessão plenária desta terça-feira do Parlamento Nacional.



A resolução parlamentar insta o Ggverno a adotar medidas de proteção do tais, incluindo um regime de certificação que "assegure a sua autenticidade, de acordo com a origem e processo de elaboração, e que permita impedir a comercialização de réplicas" indevidamente anunciadas como tais.



Defende ainda uma estratégia nacional para a valorização económica e promoção internacional do produto e apoios a estudos académicos e científicos do ciclo produtivo do tais, promovendo iniciativas de formação, com a participação das mulheres tecelãs, para "assegurar a preservação e transferência de conhecimentos".



O texto recomenda ainda que o governo adote medidas de conservação e difusão da história do Tais, "nomeadamente através da criação de um Museu do Tais com conteúdos didáticos e apelativos, contribuindo para o conhecimento e preservação da autenticidade das técnicas de elaboração do tais".



Apoios para incubação de empresas nos vários estágios de produção e comercialização - fomentando assim o desenvolvimento da industrial têxtil do país - e apelos ao uso de tais nas cerimónias oficiais são outras das recomendações.



Os documentos preparados por Timor-Leste para a UNESCO, notam que "o 'tais', o têxtil tradicional de Timor-Leste, é um património cultural que tem sido passado dos ancestrais, de geração em geração".



Por outro lado, sublinha-se que assume "um papel importante na vida do povo timorense, desde o seu nascimento até à morte", com as peças a serem usadas para receber convidados, para mostrar a identidade cultural e classe social, variando em estilo e cores de região para região do país.



"Também é usado como objeto de valor, por exemplo, no 'barlake' (dote) que é dado da família da noiva à família do noivo. É usado não só como um elemento para estreitar a relação entre famílias, mas também para pagar 'multas' quando as pessoas não seguiram as regras dentro da comunidade", refere-se nos documentos a que a Lusa teve acesso.



Com uso tanto masculino como feminino, e em vários formatos, os "tais" têm "uma variedade de cores e motivos, variando por grupos étnicos", com cada vez mais produção nacional e o crescente uso de partes de "tais" noutros produtos nacionais.



O "tais" é tradicionalmente feito de algodão, com plantas naturais a ser usadas para tingir a cor, sendo normalmente tecido por mulheres, de forma manual, usando equipamentos simples como a "atis", o "kida", e outros.