Timor-Leste lidera países menos desenvolvidos no combate a alterações climáticas

"Recebemos a presidência do Maláui. Durante os últimos dois anos, foi o Maláui a liderar. Agora passa novamente para Timor-Leste, de janeiro de 2026 até janeiro de 2028. Timor-Leste vai liderar 43 países, incluindo Timor-Leste como o 44.º, todos pequenos e vulneráveis", disse à Lusa Carlos Conceição.

Timor-Leste recebeu oficialmente a presidência do grupo dos Países Menos Desenvolvidos durante a sessão plenária de coordenação do grupo na COP30, realizada a 17 de novembro, em Belém, no Brasil.

O diretor nacional afirmou que este passo representa "um marco que coloca Timor-Leste na linha da frente da diplomacia climática global ao nível das Nações Unidas", liderando e representando os 44 países do bloco, considerados os mais vulneráveis às alterações climáticas nas negociações internacionais sobre o clima.

"Cabe a Timor-Leste, nos próximos dois anos, transmitir e defender as necessidades, preocupações e a realidade de vida dos países menos desenvolvidos no cenário internacional", afirmou Carlos Conceição.

Timor-Leste irá liderar o grupo dos Países Menos Desenvolvidos nas negociações climáticas, sendo responsável por coordenar a estratégia negocial, apresentar posições unificadas, financiamento climático e garantir que as prioridades daqueles países se refletem nas decisões climáticas globais.

O diretor nacional salientou que a liderança de Timor-Leste no grupo não só reforça a voz do país no palco climático global, como também consolida a capacidade nacional em diplomacia climática e abre novas oportunidades para especialistas, jovens e instituições timorenses contribuírem para a ação climática global.