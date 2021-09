Timor-Leste pede empenho da ONU para descolonização de territórios não autónomos

", apontou o presidente timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, numa declaração lida, na segunda-feira, pelo representante permanente de Timor-Leste na ONU.No discurso lido por Karlito Nunes, Lú-Olo destacou o caso do Saara Ocidental, apontando que uma missão da ONU está presente no território há cerca de três décadas, mas os progressos "não têm sido satisfatórios".", defendeu o chefe de Estado timorense, na data em que se assinalaram 19 anos desde que Timor-Leste se tornou no 191.º Estado-membro da ONU.





Panóplia de temas abordados







Lú-Olo enalteceu tambémNa comunicação lida pelo representante permanente de Timor-Leste na ONU, Lú-Olo abordou também a pandemia da covid-19.", referiu o chefe de Estado timorense.Lú-Olo abordou também as alterações climáticas, que continuam "no topo da agenda" timorense, uma vez que países como Timor-Leste "são frequentemente forçados a lidar com acontecimentos climáticos graves, tais como inundações, deslizamentos de terras, secas, subida do nível do mar e aquecimento global", que ameaçam a sua existência, a humanidade e os direitos humanos.Para combater o fenómeno, o chefe de Estado referiu que Díli tem empenhado esforços na reflorestação e correção dos leitos dos cursos de água, assim como para o combate aos resíduos plásticos.O presidente timorense criticou também o embargo económico, comercial e financeiro unilateral contra Cuba, dizendo que este "viola os valores e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas".De igual modo, Lú-Olo mostrou-se preocupado com as tensões e conflitos em Mianmar e Afeganistão -- pedindo respeito pelos direitos das mulheres, do povo afegão e "dos estrangeiros que desejam deixar o país" -- e, no caso do conflito entre Israel e Palestina, defendeu que "uma solução duradoura só é possível com a existência, lado a lado, do Estado de Israel e do Estado da Palestina".