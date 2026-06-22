Timor-Leste perde figura que ajudou a moldar história do país afirmou provedor dos Direitos Humanos

O ex-Presidente timorense e presidente da Fretilin (Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente) morreu domingo num hospital em Kuala Lumpur, na Malásia.

Francisco Guterres "Lu Olo" foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.

"A história de Timor-Leste não pode ser contada sem reconhecer o importante papel desempenhado por Lu Olo", afirmou Virgílio Guterres, numa mensagem divulgada à imprensa.

O provedor dos Direitos Humanos e da Justiça destacou a liderança de Francisco Guterres "Lu Olo" na resistência, que "inspirou muitos timorenses em tempos difíceis", e a forma consistente como sempre defendeu o "diálogo, a unidade nacional, a reconciliação e a paz".

"Todos os que conheceram Lu Olo vão recordar não apenas os cargos que ocupou, mas também a sua humildade, simplicidade e proximidade com as pessoas comuns", salientou.

"Com o seu falecimento, Timor-Leste perde uma das figuras que ajudaram a moldar a história da Nação e o seu desenvolvimento democrático. O seu contributo para a luta pela independência e para a construção do nosso Estado permanecerá como uma parte importante da nossa memória coletiva", acrescentou Virgílio Guterres.