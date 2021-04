Timor-Leste precisa de um helicóptero e mais apoio

", disse o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), maior partido do governo.O responsável timorense disse que o executivo deveria já ter declarado formalmente o estado de calamidade para melhor receber apoios, tanto nacionais como internacionais, e garantir que esse processo é célere.", considerou.Alkatiri destacou ainda os problemas de fornecimento de energia em alguns locais, incluindo em vários ministérios e estruturas como a própria Proteção Civil, que em alguns casos deixaram de funcionar há bastante tempo e nunca foram reparados.O político reuniu-se com o embaixador dos Estados Unidos em Díli, explicando que não tem competências nem mandatos para formalizar pedidos, mas que analisou com o diplomata as carências urgentes atuais, eventualmente com o apoio de forças humanitárias militares ou de emergência.", frisou.Relativamente ao impacto na cidade de Díli, Alkatiri disse que há agora uma nova oportunidade de se fazer correções no planeamento urbano e na construção, recordando que chegou a ser feito um plano de ordenamento, com o apoio da organização portuguesa Gertil, que "ficou na gaveta".Drenagem, saneamento e reforçar ribeiras são prioridades, mas importa igualmente evitar que as pessoas voltem a construir as casas nos mesmos locais. "Temos que rapidamente identificar zonas mais seguras, urbanizá-las minimamente. Não podemos simplesmente reconstruir as casas nas zonas em a água já provou várias vezes que faz danos", explicou.

As cheias que assolaram Timor-Leste causaram pelo menos 42 mortos e mais de 10 mil deslocados, segundo um balanço provisório da Proteção Civil.







Campanhas recolhem apoios para vítimas



Quase duas dezenas de campanhas de angariação de fundos estão atualmente a decorrer para reunir apoios para as vítimas das inundações.



As iniciativas, que começaram em vários países e que se destinam a apoiar as vítimas com bens de primeira necessidade ou instituições diretamente afetadas, na área da saúde ou formação, por exemplo, estão a decorrer desde o início da semana.



Muitas das iniciativas - que entre si recolheram já mais de 130 mil dólares de apoios -, estão a ser feitas em plataformas "online" de recolha de doações, mas outras envolvem instituições diretamente.