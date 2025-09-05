Timor-Leste recebe da OMS 10 mil doses de vacina contra a raiva

"Timor-Leste enfrenta agora uma ameaça muito urgente de uma doença que era quase desconhecida no país. O que começou com alguns casos isolados em Oecussi espalhou-se rapidamente para sete municípios. É, neste momento, uma corrida contra o tempo para travar a doença", afirmou o representante da OMS em Díli, Arvind Mathur.

A raiva foi registada pela primeira vez na parte ocidental da ilha de Timor em maio de 2023 e reapareceu em Timor-Leste em 2024.

Entre abril de 2024 e junho passado, foram registados 1.445 casos de mordedura de cão no país, tendo provocado, segundo os últimos dados oficiais, seis mortos, três dos quais no enclave de Oecussi, situado no lado indonésio da ilha de Timor, dois no município de Bobonaro e um no de Ermera.

"A raiva, como todos sabemos, é 100% fatal, mas também 100% prevenível. A vacinação é a arma mais forte que temos, tanto para prevenir a doença, como para salvar vidas após a exposição", salientou o responsável da OMS, durante um discurso na cerimónia de doação das vacinas.

Além da doação de 10 mil frascos de vacinas, a OMS entregou também mil doses de imunoglobulina antirrábica ao Ministério da Saúde timorense.

"Estas doses que salvam vidas serão distribuídas por centros de saúde comunitários em zonas de alto risco, protegendo os mais vulneráveis e garantindo tratamento rápido", acrescentou Arvind Mathur.

Numa circular, divulgado no início do julho, o Governo timorense pediu às pessoas donas de cães, gatos e macacos para os manterem presos e para os levarem aos postos de vacinação instalados pelo Ministério da Agricultura ou a clínicas veterinárias privadas, para serem vacinados contra a raiva.

O Governo proibiu também o transporte daqueles animais entre municípios, incluindo para Ataúro e Oecussi, e a entrada de animais proveniente do estrangeiro no país.

As autoridades estão também a abater cães e gatos sem dono.