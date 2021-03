Timor-Leste regista 22 novos casos com um total de 257 ativos

Os dados foram divulgados em conferência de imprensa online pelo coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo.

Araújo explicou que em Díli se detetaram 21 casos e mais um novo caso no município de Covalima, onde hoje foi levantada a cerca sanitária que vigorava no posto administrativo de Fatumean.

Os casos positivos detetados nas últimas 24 horas incluem o de sete pessoas que realizaram o teste porque pretendiam viajar para o estrangeiro.

"Houve sete casos de pessoas que pretendiam viajar para o estrangeiro e depois de testes de PCR positivos, não puderam viajar e foram canalizadas para isolamento", explicou, referindo que se tratam de cidadãos nacionais que vivem em zonas onde há alguns dos focos em Díli.

Rui Araújo disse que quase todos os casos estão assintomáticos, com 12 com sintomas ligeiros e dois com sintomas moderados, tendo o Laboratório Nacional processado 538 testes nas últimas 24 horas.

"Desde o dia 07 de março foram detetados em Díli um total de 238 casos", explicou.

Desde 11 de março foram feitos ao Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) um total de 2.129 pedidos de autorização para saída da zona da cerca, com 1.748 a serem processados e 491 a terem conseguido autorização.

O CIGC revelou que globalmente se detetaram desde 22 de fevereiro, 238 casos em Díli, dos quais 21 nas últimas 24 horas, 20 em Baucau, 19 em Covalima, 10 em Viqueque e um cada em Lautem e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA)

Em Díli há, atualmente, 48 focos da doença com 14 sem registarem quaisquer novos casos nos últimos oito dias.

Noutro âmbito e referindo-se à situação da população da ilha de Ataúro, a norte de Díli, Rui Araújo disse que se continuam a aplicar as mesmas medidas preventivas com rastreio de vigilância sentinela e testes aleatórios a quem viaja para a capital.

No que se refere ao abastecimento, Rui Araújo disse que o CIGC está a acompanhar a situação e que atualmente não há problemas, mas se forem necessárias medidas adicionais de apoio serão tomadas.

Residentes na ilha informaram à Lusa que o fornecimento elétrico está reduzido a poucas horas por dia, devido a alguma carência de combustível e que se evidenciam algumas carências em bens nos supermercados e mercados da ilha.

Timor-Leste vive, atualmente, o pior momento deste o início da pandemia, com 399 casos acumulados, dos quais 257 ativos em vários pontos do país, com três municípios com confinamento obrigatório, incluindo Díli.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.