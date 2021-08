Timor-Leste regista mais um morto, 276 novos casos e mais hospitalizações

Dados do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) indicam que a vítima mortal registada hoje é um homem de 76 anos, não vacinado, que deu entrada nas urgências do Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) e que morreu infetado e com paragem respiratória.

Com esta morte sobem para 33 as mortes registadas só no mês de agosto, o que representa quase 56% de todas as mortes de pessoas infetadas desde março de 2020.

O boletim diário divulgado pelo CIGC indica que se registaram 276 novos casos, entre os quais 197 em Díli e 30 em Baucau, com novas infeções em todos os municípios do país à exceção de Ermera e Manatuto, sendo que cerca de 44,5% das novas infeções tinham sintomas da covid-19.

Registaram-se ainda 125 casos recuperados, com o total de casos ativos a atingir os 4.523, novo máximo, e o total de casos acumulados a aumentarem para 16.236.

Os casos detetados em agosto, 5.338, representam cerca de um terço de todos os casos detetados no país desde o início da pandemia.

Especialmente preocupante para os serviços de saúde, que se debatem com elevados números de profissionais de saúde infetados e em isolamento, é a situação dos casos moderados e graves que requerem hospitalização.

Atualmente nos centros de isolamento de Vera Cruz e Lahane, em Díli, há 118 pessoas, novo máximo e mais 32 que na sexta-feira, das quais 23 em estado grave -- três com ventilação, três com CPAP (máquina de pressão positiva contínua na via aérea) e 17 com oxigénio.

A incidência a nível nacional é agora de 24,4 casos por 100 mil habitantes, sendo que em Díli atingiu um novo máximo de 60,6 casos por 100 mil habitantes, segundo o CIGC.

No que toca à vacinação, há 51,2% dos habitantes com mais de 18 anos do país já com a primeira dose, com 25,8% já com a vacinação completa.

Em Díli, a vacinação completa chegou a 57% da população com mais de 18 anos, com 73,9% desse grupo etário já com a primeira dose.

Há agora quatro zonas do país -- a Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), Covalima, Viqueque e Baucau -- onde a primeira dose já chegou a mais de metade da população com mais de 18 anos.

A taxa de vacinação mais baixa é em Arinaro, onde há 23,4% da população adulta com uma dose, sendo Ermera a região onde há menos pessoas com a vacinação completa, 8,9% dos maiores de 18 anos.