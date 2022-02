Timor-Leste. Sorteada ordem dos candidatos às eleições presidenciais no boletim de voto





"Segundo a lei, depois desta sessão o Tribunal comunicará oficialmente este resultado às autoridades eleitorais", explicou.



Um total de 16 candidatos apresentam-se às eleições presidenciais de março, as mais concorridas de sempre.



O sorteio decorreu na sala principal de audiências do Tribunal de Recurso, ao qual coube validar as candidaturas e que é presidido por Deolindo dos Santos.



Nos bancos da audiência estiveram candidatos e representantes de candidaturas, e, entre outros, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Belo, e o diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), Acilino Manuel Branco.



Presentes na sala também vários dos observadores internacionais, incluindo a missão da União Europeia, e nacionais.



Na mesa dos juízes, do lado esquerdo, uma pequena tômbola manual, branca, com bolas azuis, cada uma com o nome de um dos candidatos.



Ao lado, colada num quadro branco, estava a lista dos candidatos, pela ordem em que apresentaram as candidaturas no Tribunal de Recurso, a começar por Ângela Freitas e a terminar em Antero Bendito da Silva.



Este é o resultado final do sorteio:



1 -- Isabel Ferreira



2 -- Hermes da Rosa Correia Barros



3 -- Ângela Freitas



4 -- Rogério Lobato



5 -- Anacleto Ferreira



6 -- Francisco Guterres Lú-Olo



7 -- Milena Pires



8 -- Lere Anan Timur



9 -- Armanda Berta dos Santos



10 -- Antero Bendito da Silva



11 -- Constâncio Pinto



12 -- Virgílio Guterres



13 -- Martinho Gusmão



14 -- José Ramos-Horta



15 -- Felisberto Araújo Duarte



