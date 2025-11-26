Tiros em Bissau junto ao Palácio Presidencial. Sissoco Embalô terá sido detido

O presidente cessante terá sido detido. A notícia está a ser avançada pela revista Jeune Afrique.







De acordo com uma página de Facebook associada ao presidente da República guineense, oficiais militares ligados à etnia balanta, maioritária na Guiné-Bissau, terão levado preso Umaro Sissoco Embaló.





Os relatos indicam que homens em uniformes militares assumiram o controlo da principal via de acesso ao palácio e será uma alegada tentativa de golpe de Estado que membros da sociedade civil e de partidos da oposição denunciam como sendo uma manobra do chefe de Estado para suspender o processo de contagem de votos das eleições presidenciais de domingo que lhe seria desfavorável.



Um porta-voz de Embaló, Antonio Yaya Seidy, disse à agência Reuters que homens armados não identificados atacaram a comissão eleitoral para impedir o anúncio dos resultados da votação, previsto para acontecer na quinta-feira.





A Guiné-Bissau ainda está a aguardar os resultados oficiais das eleições gerais, presidenciais e legislativas, de domingo. Tanto Sissoco Embaló como o candidato da oposição, Fernando Dias, reclamaram a vitória na primeira volta.





O presidente em exercício reivindicou a vitória com 65 por cento dos votos, segundo sua própria contagem. Após a divulgação dos primeiros resultados, um contigente do exército terá entrado no Palácio Presidencial para deter o presidente Sissoco Embaló.



O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Vice-Chefe do Estado-Maior e o ministro do Interior, Botché Candé, também terão sido presos.





O PAIGC foi impedido de apresentar candidatos depois de as autoridades terem alegado que a documentação foi entregue fora do prazo.





Bissau já sofreu pelo menos nove golpes de Estado entre 1974, quando conquistou a independência, e 2020, quanto Embaló assumiu a presidência. A anterior eleição presidencial, em 2019, levou a vários meses de crise pós-eleitoral, com Embaló e o seu adversário, Simões Pereira, a reclamarem a vitória.

Embaló procurava tornar-se o primeiro presidente em três décadas a conquistar um segundo mandato consecutivo na Guiné-Bissau.Estas foram as primeiras eleições a realizarem-se sem o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), partido que liderou a luta pela independência de Portugal nas décadas de 1960 e 1970.