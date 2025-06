Tiros junto a centro de ajuda humanitária em Gaza

Nos últimos dias, ocorreram várias tragédias nas proximidades deste centro de ajuda, gerido pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), uma organização financiada apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, com a qual a ONU se recusa a trabalhar devido a preocupações sobre os seus procedimentos e neutralidade.

Israel e os Estados Unidos acusaram o Hamas de roubar ajuda das operações lideradas pela ONU, o que os militantes negam.

Israel e os EUA estão a instar a ONU a trabalhar através do GHF, mas a organização internacional tem recusado, questionando a sua neutralidade e acusando o modelo de distribuição de militarizar a ajuda e forçar a deslocação.

Colapso do sistema de saúde

Nas últimas semanas, Israel expandiu a sua ofensiva por toda a Faixa de Gaza, à medida que os esforços dos EUA, do Catar e do Egito para garantir um novo cessar-fogo falharam. Os médicos em Gaza disseram que 55 pessoas foram mortas em ataques israelitas no enclave no sábado.





Por seu lado, num comunicado publicado no sábado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou para “o colapso do sistema de saúde na Faixa de Gaza”, onde “já não há hospitais em funcionamento no norte” do território.



Após 20 meses de guerra

Milhares de pessoas manifestaram-se em Telavive, no sábado à noite, para exigir a libertação dos reféns raptados em 7 de outubro de 2023 e detidos desde então na Faixa de Gaza e um cessar-fogo após 20 meses de guerra entre Israel e o Hamas.

Foto: Ronen Zvulun - Reuters

Durante a manifestação, o Fórum das Famílias, a principal organização de reféns sequestrados pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel, defendeu que “só um acordo abrangente para o regresso dos entes queridos trará a verdadeira vitória".

Das 251 pessoas raptadas em 7 de outubro de 2023, 55 continuam detidas na Faixa de Gaza, das quais pelo menos 31 morreram, segundo as autoridades israelitas.





c/ Agências

Por volta das 07h00 (05h00 em Lisboa) de sábado, “”, onde os habitantes se tinham reunido para obter ajuda humanitária do centro americano situado a cerca de um quilómetro de distância, na província meridional de Rafah, disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal.Samir Abou Hadid, um residente de Gaza, afirmou à AFP queO exército israelita revelou à AFP que os”. Acrescentou ainda que tinha “conhecimento de relatos de vítimas”.A GHF declarou em comunicado que tinha sido forçada a suspender a distribuição de ajuda no sábado devido a “ameaças diretas” do Hamas contra os seus funcionários, mas sublinhou que não se deixaria dissuadir e queO gabinete de imprensa do governo de Gaza, dirigido pelo Hamas, disse no sábado que a” e que o Hamas estava pronto para ajudar a garantir a entrega de ajuda por uma operação humanitária separada e de longa duração liderada pela ONU.O Hamas apelou igualmente a todos os palestinianos para que protejam os comboios humanitários.UmaAs Nações Unidas não responderam a um pedido de comentário., onde os especialistas alertaram para a iminência de uma fome.Embora a GHF tenha afirmado que não houve incidentes nos seus locais de distribuição ditos seguros, os palestinianos que procuram ajuda descreveram desordem e as vias de acesso aos locais têm sido marcadas pelo caos e pela violência mortalO Ministério palestiniano da Saúde disse no sábado que ose que Israel estava a negar o acesso das agências internacionais de ajuda humanitária às áreas onde se encontram os armazéns de combustível destinados aos hospitais, onde a mãe do refém Matan Zangkauer expressou a sua emoção e raiva pela publicação pelo movimento islamista palestiniano de uma fotografia do seu filho Matan com a seguinte mensagem em hebraico e inglês: “Ele não voltará vivo”.”, afirmou, segundo um vídeo publicado pela AFP.Na manifestação, os participantes gritaram: “O povo escolhe os reféns! Só um acordo global para o regresso dos nossos entes queridos trará a verdadeira vitória”, acrescentou o Fórum das Famílias.Noam Katz, filha do refém Lior Rudaeff, declarado morto mas cujo corpo ainda se encontra em Gaza, apelou ao fim imediato das hostilidades.