Tiroteio e incêndio. Um morto nove feridos em igreja mórmon do Michigan

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now.



O tiroteio, cujas motivações são ainda desconhecidas, teve lugar na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Grand Blanc, uma localidade a 96 quilómetros a noroeste de Detroit., adiantou o departamento da polícia de Grand Blanc, que afastou entretanto qualquer ameaça para a população local.Na rede social X, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, confirmou ter recebido informações sobre “o que parece ser um horrendo tiroteio e incêndio” na igreja mórmon.“Uma tal violência num local de culto parte o curacao e é arrepiante. Por favor, juntem-se em orações pelas vítimas desta terrível tragédia”, concluiu Pam Bondi.