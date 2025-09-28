Tiroteio e incêndio. Um morto nove feridos em igreja mórmon do Michigan
Pelo menos uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas, este domingo, durante um tiroteio, seguido de um incêndio, numa igreja mórmon em Grand Blanc, no Estado norte-americano do Michigan. O presumível atirador, que avançou com uma viatura contra o edifício religioso, terá sido abatido.
O tiroteio, cujas motivações são ainda desconhecidas, teve lugar na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, em Grand Blanc, uma localidade a 96 quilómetros a noroeste de Detroit.
“Há múltiplas vítimas e o atirador foi abatido. A Igreja está em chamas”, adiantou o departamento da polícia de Grand Blanc, que afastou entretanto qualquer ameaça para a população local.
Na rede social X, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, confirmou ter recebido informações sobre “o que parece ser um horrendo tiroteio e incêndio” na igreja mórmon.
Foram destacados agentes do FBI e do Gabinete de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) para o local do tiroteio.
“Uma tal violência num local de culto parte o curacao e é arrepiante. Por favor, juntem-se em orações pelas vítimas desta terrível tragédia”, concluiu Pam Bondi.
I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now.— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025
Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the…
