Tiroteio em escola de Nashville resulta em dois mortos incluindo o atirador

O atirador de 17 anos, que também era aluno da Antioch High School, matou-se mais tarde, adiantou o porta-voz da Polícia Metropolitana de Nashville, Don Aaron, durante uma conferência de imprensa.

O aluno que ficou ferido no tiroteio sofreu um corte, acrescentou Aaron.

Um porta-voz do Centro Médico da Universidade de Vanderbilt referiu à estação de TV News 2 que outro estudante foi levado para a Vanderbilt Pediatrics para tratamento de um ferimento num olho ocorrido após o tiroteio.

Aaron disse que havia dois polícias escolares no edifício quando o tiroteio aconteceu. Não estavam nas imediações do refeitório onde ocorreu o tiroteio e, quando lá chegaram, o tiroteio tinha terminado e o atirador tinha usado uma arma para disparar sobre si próprio.

A escola tem cerca de 2.000 alunos e está localizada num bairro de Nashville, a cerca de 16 quilómetros a sudeste do centro da cidade que é capital do Estado do Tennessee, no sul dos Estados Unidos.

As autoridades escolares pediram que os pais não fossem à escola buscar os filhos, mas que se dirigissem a um hospital próximo, para onde os alunos foram transportados de autocarro pela polícia.

A porta-voz do FBI, Elizabeth Clement-Webb, referiu num e-mail que a polícia de Nashville não tinha pedido a ajuda da agência federal na investigação do tiroteio até ao início da tarde de hoje (hora local).

Os tiroteios nas escolas estão no topo das preocupações em Nashville. Em março de 2023, um atirador matou três crianças de 9 anos e três adultos numa escola primária cristã privada da cidade, a The Covenant School.