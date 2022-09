Tiroteio em escola russa provoca pelo menos 13 vítimas

Foto: Egor Filin - Unsplash

Subiu para 13 o número de vítimas mortais num ataque a tiro ocorrido hoje numa escola na Rússia. Entre as vítimas mortais, estão várias crianças e também professores. O atentado aconteceu na cidade de Ijezsk, no centro do país. O atacante acabou por cometer suicídio, depois de abrir fogo no estabelecimento de ensino.