Tiroteio em festa rave na Suíça faz um morto e cinco feridos

"De acordo com as primeiras informações, o tiroteio ocorrido ontem à noite na zona de Schachen, em Aarau, resultou numa morte e cinco feridos, alguns deles em estado grave”, anunciou a polícia de Aargau no X.



“A busca pelos autores, que ainda não foram identificados, continua", acrescentou, afirmando que "os possíveis motivos e as circunstâncias exatas do incidente ainda não são claros".



O tiroteio correu em Aarau, no norte do país, perto de Zurique, às 3h00 deste domingo (2h00 em Lisboa).



As últimas informações dão conta de que foram feitos disparos no meio da multidão.



Esta festa techno reúne, normalmente, milhares de pessoas. No recinto estariam cerca de 3.500 pessoas.



A polícia pede à população para se manter afastada da área equanto estão a ser feitas verificações de identidade das pessoas que circulam na zona.

