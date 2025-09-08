Tiroteio em Jerusalém faz vários mortos

(em atualização)



Os paramédicos que chegaram ao local encontraram vítimas deitadas na estrada e no passeio perto de uma paragem de autocarro.

O tiroteio ocorreu num importante cruzamento na entrada norte de Jerusalém,O MDA, equivalente israelita da Cruz Vermelha, informou ter enviado equipas de resgate para o local depois de ter recebido chamadas sobre, segundo a agência de notícias AFP.Um porta-voz da polícia disse ao Canal 12 que "dois terroristas" foram "neutralizados" depois de terem aberto fogo e ferido várias pessoas.Segundo relatos dos meios de comunicação israelitas, o ataque teve como alvo um autocarro.