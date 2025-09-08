Tiroteio em Jerusalém faz vários mortos
Pelo menos quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas num tiroteio nos arredores de Jerusalém esta segunda-feira. A polícia israelita descreveu os atiradores como "terroristas" e adiantou que foram "neutralizados".
(em atualização)
Os paramédicos que chegaram ao local encontraram vítimas deitadas na estrada e no passeio perto de uma paragem de autocarro.
O tiroteio ocorreu num importante cruzamento na entrada norte de Jerusalém, numa estrada que conduz a colonatos judaicos localizados em Jerusalém Oriental.
O MDA, equivalente israelita da Cruz Vermelha, informou ter enviado equipas de resgate para o local depois de ter recebido chamadas sobre um ataque que deixou várias pessoas feridas em Ramot, um bairro de Jerusalém Oriental na parte ocupada pelos israelitas, segundo a agência de notícias AFP.
Um porta-voz da polícia disse ao Canal 12 que "dois terroristas" foram "neutralizados" depois de terem aberto fogo e ferido várias pessoas.
Segundo relatos dos meios de comunicação israelitas, o ataque teve como alvo um autocarro.