Mundo
Guerra na Ucrânia
Tiroteio em Kiev. Autoridades ucranianas apontam para ato terrorista
Seis civis morreram num tiroteio em Kiev e outros 15 ficaram feridos. Ataque que o Serviço de Segurança ucraniano classifica como ato terrorista.
O incidente começou depois do homem ter incendiado um apartamento. Seguiu-se uma série de disparos que atingiram várias pessoas, até o autor dos disparos se ter refugiado num supermercado, onde fez reféns.
As motivações do suspeito estão a ser investigadas.
Segundo Volodymyr Zelensky, o agressor nasceu na Rússia, embora a nacionalidade não tenha sido oficialmente confirmada.