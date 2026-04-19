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Tiroteio em Kiev. Autoridades ucranianas apontam para ato terrorista

Tiroteio em Kiev. Autoridades ucranianas apontam para ato terrorista

Seis civis morreram num tiroteio em Kiev e outros 15 ficaram feridos. Ataque que o Serviço de Segurança ucraniano classifica como ato terrorista.

RTP /
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O autor dos disparos foi abatido pela polícia.

O incidente começou depois do homem ter incendiado um apartamento. Seguiu-se uma série de disparos que atingiram várias pessoas, até o autor dos disparos se ter refugiado num supermercado, onde fez reféns.

As motivações do suspeito estão a ser investigadas.

Segundo Volodymyr Zelensky, o agressor nasceu na Rússia, embora a nacionalidade não tenha sido oficialmente confirmada.

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