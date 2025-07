Tiroteio em mercado em Banguecoque faz seis mortos

A informação foi confirmada pelas autoridades tailandesas. O comissário adjunto do Departamento de Polícia Metropolitana, Charin Gopatta, disse à agência Reuters que a identidade do atirador está a ser investigada, assim como as motivações do ataque.



Apesar de incidentes com armas de fogo em massa não serem frequentes no país, a Tailândia regista uma das taxas mais elevadas de posse de armas no Sudeste Asiático. Nos últimos anos, vários episódios semelhantes abalaram o país.



Em outubro de 2023, um jovem de 14 anos matou duas pessoas num centro comercial em Banguecoque.

Um ano antes, um antigo agente da polícia, num ataque a uma creche. Já em 2020,e feriu dezenas em Nakhon Ratchasima.De acordo com a polícia do distrito de Bang Sue, onde se situa o mercado que vende principalmente produtos agrícolas, nenhum turista foi afetado pelo tiroteio.