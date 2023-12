Tiroteio em Universidade de Praga faz pelo menos 15 mortos

(em atualização)







"Com base nas primeiras informações, podemos confirmar que há mortos e feridos no local", segundo uma mensagem da Polícia Checa publicada na sua conta X, ao início da tarde desta quinta-feira.





Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023



As autoridades checas confirmaram que foi "eliminado" o autor do tiroteio no edifício da Univesidade de Praga. "O edifício está a ser evacuado e há vários mortos e dezenas de feridos no local", acrescentaram.





O ministro do Interior, Vit Rakusan, disse à televisão pública que a presença de "nenhum outro homem armado" tinha sido "confirmada" e apelou à população para seguir as instruções da polícia, avançou a agência France Presse (AFP).







De acordo com os meios de comunicação checos, o tiroteio ocorreu na Faculdade de Belas-Artes, cujos professores e alunos receberam ordem para "ficar quietos" e se fecharem enquanto a polícia intervinha, segundo a AFP.





"Não vão a lado nenhum, se estiverem nos gabinetes, tranquem-nos e coloquem móveis em frente à porta, desliguem as luzes", dizia o e-mail, a que a Reuters teve acesso, enviado aos funcionários momentos antes.





c/agências