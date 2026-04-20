Tiroteio na Carolina do Norte (EUA) após duelo entre jovens faz 2 mortos 

O chefe adjunto da polícia de Winston-Salem, Jason Swaim, relatou que dois jovens combinaram encontrar-se para lutar num parque junto a uma escola primária local, e que durante o confronto uma arma de fogo foi disparada, o que "resultou em múltiplas vítimas baleadas".

As autoridades, adiantou, identificaram "várias pessoas" envolvidas no sucedido, mas os investigadores ainda tentavam determinar o seu envolvimento exato, incluindo se eram suspeitos, vítimas ou testemunhas.

O Departamento de Investigação do Estado da Carolina do Norte confirmou em comunicado que duas pessoas foram baleadas mortalmente.

O tiroteio ocorreu num parque de uma zona residencial suburbana a noroeste do centro de Winston-Salem, uma cidade com cerca de 250 mil habitantes e conhecida há décadas como sede da tabaqueira R.J. Reynolds Tobacco Co.

Em 2023, a Carolina do Norte revogou a necessidade de licenças para a compra de armas de fogo --- um requisito legal que vigorava há mais de um século.

Ao abrigo da lei federal, ainda se aplicam os requisitos de verificação de antecedentes (através de revendedores licenciados), mas o estado já não exige uma licença separada para a compra de armas de fogo.

A licença ainda é necessária para transportar uma arma de fogo oculta, obrigando a um curso de segurança, uma prova escrita sobre as leis estaduais relativas ao uso de força letal e uma prova de tiro.