Tiroteio na Carolina do Norte provoca três mortos e cinco feridos
Um tiroteio no estado norte-americano da Carolina do Norte provocou a morte de três pessoas deixando outras cinco feridas e o suspeito foi detido, informaram hoje as autoridades.
O suspeito é acusado de abrir fogo na noite de sábado a partir de um barco contra um grupo de pessoas reunidas na American Fish Company em Southport, uma cidade portuária a cerca de 48 quilómetros a sul de Wilmington, disse o chefe da polícia Todd Coring.
O suspeito é acusado de homicídio, tentativa de homicídio e cinco acusações de agressão com arma mortal, segundo a porta-voz da cidade, ChyAnn Ketchum.
