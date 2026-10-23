Tiroteio na região de Paris. Detido suspeito de "homicídio relacionado com organização terrorista"

Tiroteio na região de Paris. Detido suspeito de "homicídio relacionado com organização terrorista"

Os disparos foram efetuados em Trappes e La Verrière, comunas vizinhas na região de Paris, e o presumível atirador está sob custódia. Decorre já um inquérito por alegado "homicídio relacionado com uma organização terrorista".

Carlos Santos Neves - RTP / Adicionar como fonte informativa
Investigadores percorrem o local do tiroteio em Trappes | Yoan Valat - EPA

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Um homem disparou esta sexta-feira com uma arma de guerra, a partir de uma viatura, nas ruas de La Verrière e Trappes, nos subúrbios de Paris. Há notícia de pelo menos uma vítima mortal e quatro feridos. O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, já classificou este incidente como “muito grave”.O presumível atirador foi detido pelas forças de segurança na cidade vizinha de Coignières.

O Ministério francês do Interior e o autarca de Trappes confirmaram já o balanço de vítimas dos disparos. Contudo, a câmara do departamento de Yvelines admite que o número possa aumentar nas próximas horas.

Na rede social X, o primeiro-ministro francês indicou que a Procuradoria Nacional Antiterrorismo (Pnat) está “a acompanhar a situação”, referindo-se ao tiroteio como “muito grave”.

“Acontecimentos muito graves acabaram de ocorrer em Trappes, no departamento de Yvelines. Uma pessoa foi morta e outras quatro ficaram feridas. O indivíduo foi detido e colocado sob custódia policial”, escreveu Sébastien Lecornu.


“Todos os recursos das forças de segurança e das autoridades judiciárias estão plenamente mobilizados. A Procuradoria Nacional Antiterrorismo anunciou que está a acompanhar a situação. As autoridades competentes vão prestar esclarecimentos em momento oportuno”, acrescentou.

No Instagram, o presidente da câmara de Trappes, Ali Rabeh, adiantou: “Nesta sexta-feira de manhã, um indivíduo disparou, do interior do seu veículo, contra várias pessoas que encontrou pelo caminho, em Trappes e La Verrière”.

“A cidade estabelecerá, nas próximas horas, uma unidade de apoio psicológico”, anunciou ainda o autarca.
“Homicídio relacionado com organização terrorista”
Ainda segundo o autarca de Trappes, ouvido no canal de notícias BFMTV, o atirador “claramente disparou de forma aleatória e tinha a intenção de causar uma carnificina”.“A pessoa falecida é de origem africana" e uma "pessoa em estado de urgência absoluta é de origem magrebina", precisou Ali Rabeh.


A Pnat afirmou entretanto estar em marcha um inquérito por alegado ”homicídio relacionado com uma organização terrorista, com a circunstância agravante de que os atos foram cometidos em razão da pertença - real ou suposta - a determinada raça, etnia, nação ou religião”.O inquérito está entregue à Subdireção Antiterrorista (Sdat).


A investigação incide igualmente sobre suspeitas de “posse de arma de categoria A” - armas automáticas equipadas para disparos em rajada - e de “associação criminosa terrorista com o objetivo de preparar crimes contra pessoas”.

c/ AFP
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