Tiroteio na região de Paris. Detido suspeito de "homicídio relacionado com organização terrorista"

O presumível atirador foi detido pelas forças de segurança na cidade vizinha de Coignières.

Des faits très graves viennent de se produire à Trappes, dans les Yvelines. Une personne a été tuée et quatre autres blessées. L’individu a été interpellé et placé en garde à vue. L’ensemble des moyens des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire sont pleinement mobilisés. Le Parquet national antiterroriste a annoncé se placer en observation. Les autorités compétentes communiqueront en temps voulu. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 23, 2026

“Homicídio relacionado com organização terrorista”

“A pessoa falecida é de origem africana" e uma "pessoa em estado de urgência absoluta é de origem magrebina", precisou Ali Rabeh.



O inquérito está entregue à Subdireção Antiterrorista (Sdat).



c/ AFP



Um homem disparou esta sexta-feira com uma arma de guerra, a partir de uma viatura, nas ruas de La Verrière e Trappes, nos subúrbios de Paris. Há notícia de pelo menos uma vítima mortal e quatro feridos. O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, já classificou este incidente como “muito grave”.O Ministério francês do Interior e o autarca de Trappes confirmaram já o balanço de vítimas dos disparos. Contudo,Na rede social X,“Acontecimentos muito graves acabaram de ocorrer em Trappes, no departamento de Yvelines. Uma pessoa foi morta e outras quatro ficaram feridas. O indivíduo foi detido e colocado sob custódia policial”, escreveu Sébastien Lecornu.“Todos os recursos das forças de segurança e das autoridades judiciárias estão plenamente mobilizados.. As autoridades competentes vão prestar esclarecimentos em momento oportuno”, acrescentou.No Instagram, o presidente da câmara de Trappes, Ali Rabeh, adiantou: “Nesta sexta-feira de manhã,”.“A cidade estabelecerá, nas próximas horas, uma unidade de apoio psicológico”, anunciou ainda o autarca.Ainda segundo o autarca de Trappes, ouvido no canal de notícias BFMTV,A Pnat afirmou entretanto estar em marcha umA investigação incide igualmente sobre- armas automáticas equipadas para disparos em rajada - e de