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Tiroteio na região de Paris. Detido suspeito de "homicídio relacionado com organização terrorista"
Os disparos foram efetuados em Trappes e La Verrière, comunas vizinhas na região de Paris, e o presumível atirador está sob custódia. Decorre já um inquérito por alegado "homicídio relacionado com uma organização terrorista".
Um homem disparou esta sexta-feira com uma arma de guerra, a partir de uma viatura, nas ruas de La Verrière e Trappes, nos subúrbios de Paris. Há notícia de pelo menos uma vítima mortal e quatro feridos. O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, já classificou este incidente como “muito grave”.O presumível atirador foi detido pelas forças de segurança na cidade vizinha de Coignières.
O Ministério francês do Interior e o autarca de Trappes confirmaram já o balanço de vítimas dos disparos. Contudo, a câmara do departamento de Yvelines admite que o número possa aumentar nas próximas horas.
Na rede social X, o primeiro-ministro francês indicou que a Procuradoria Nacional Antiterrorismo (Pnat) está “a acompanhar a situação”, referindo-se ao tiroteio como “muito grave”.
“Acontecimentos muito graves acabaram de ocorrer em Trappes, no departamento de Yvelines. Uma pessoa foi morta e outras quatro ficaram feridas. O indivíduo foi detido e colocado sob custódia policial”, escreveu Sébastien Lecornu.
“Todos os recursos das forças de segurança e das autoridades judiciárias estão plenamente mobilizados. A Procuradoria Nacional Antiterrorismo anunciou que está a acompanhar a situação. As autoridades competentes vão prestar esclarecimentos em momento oportuno”, acrescentou.
No Instagram, o presidente da câmara de Trappes, Ali Rabeh, adiantou: “Nesta sexta-feira de manhã, um indivíduo disparou, do interior do seu veículo, contra várias pessoas que encontrou pelo caminho, em Trappes e La Verrière”.
“A cidade estabelecerá, nas próximas horas, uma unidade de apoio psicológico”, anunciou ainda o autarca.
“Homicídio relacionado com organização terrorista”
Ainda segundo o autarca de Trappes, ouvido no canal de notícias BFMTV, o atirador “claramente disparou de forma aleatória e tinha a intenção de causar uma carnificina”.“A pessoa falecida é de origem africana" e uma "pessoa em estado de urgência absoluta é de origem magrebina", precisou Ali Rabeh.
A Pnat afirmou entretanto estar em marcha um inquérito por alegado ”homicídio relacionado com uma organização terrorista, com a circunstância agravante de que os atos foram cometidos em razão da pertença - real ou suposta - a determinada raça, etnia, nação ou religião”.O inquérito está entregue à Subdireção Antiterrorista (Sdat).
A investigação incide igualmente sobre suspeitas de “posse de arma de categoria A” - armas automáticas equipadas para disparos em rajada - e de “associação criminosa terrorista com o objetivo de preparar crimes contra pessoas”.
c/ AFP
O Ministério francês do Interior e o autarca de Trappes confirmaram já o balanço de vítimas dos disparos. Contudo, a câmara do departamento de Yvelines admite que o número possa aumentar nas próximas horas.
Na rede social X, o primeiro-ministro francês indicou que a Procuradoria Nacional Antiterrorismo (Pnat) está “a acompanhar a situação”, referindo-se ao tiroteio como “muito grave”.
“Acontecimentos muito graves acabaram de ocorrer em Trappes, no departamento de Yvelines. Uma pessoa foi morta e outras quatro ficaram feridas. O indivíduo foi detido e colocado sob custódia policial”, escreveu Sébastien Lecornu.
Des faits très graves viennent de se produire à Trappes, dans les Yvelines. Une personne a été tuée et quatre autres blessées. L’individu a été interpellé et placé en garde à vue. L’ensemble des moyens des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire sont pleinement mobilisés. Le Parquet national antiterroriste a annoncé se placer en observation. Les autorités compétentes communiqueront en temps voulu.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 23, 2026
“Todos os recursos das forças de segurança e das autoridades judiciárias estão plenamente mobilizados. A Procuradoria Nacional Antiterrorismo anunciou que está a acompanhar a situação. As autoridades competentes vão prestar esclarecimentos em momento oportuno”, acrescentou.
No Instagram, o presidente da câmara de Trappes, Ali Rabeh, adiantou: “Nesta sexta-feira de manhã, um indivíduo disparou, do interior do seu veículo, contra várias pessoas que encontrou pelo caminho, em Trappes e La Verrière”.
“A cidade estabelecerá, nas próximas horas, uma unidade de apoio psicológico”, anunciou ainda o autarca.
“Homicídio relacionado com organização terrorista”
Ainda segundo o autarca de Trappes, ouvido no canal de notícias BFMTV, o atirador “claramente disparou de forma aleatória e tinha a intenção de causar uma carnificina”.“A pessoa falecida é de origem africana" e uma "pessoa em estado de urgência absoluta é de origem magrebina", precisou Ali Rabeh.
A Pnat afirmou entretanto estar em marcha um inquérito por alegado ”homicídio relacionado com uma organização terrorista, com a circunstância agravante de que os atos foram cometidos em razão da pertença - real ou suposta - a determinada raça, etnia, nação ou religião”.O inquérito está entregue à Subdireção Antiterrorista (Sdat).
A investigação incide igualmente sobre suspeitas de “posse de arma de categoria A” - armas automáticas equipadas para disparos em rajada - e de “associação criminosa terrorista com o objetivo de preparar crimes contra pessoas”.
c/ AFP
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