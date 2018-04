Tiroteio na sede do YouTube. Atiradora acusava empresa de "discriminação"

RTP04 Abr, 2018, 10:32 / atualizado em 04 Abr, 2018, 10:33 | Mundo

A polícia de San Bruno já identificou a atiradora que na terça-feira levou a cabo um tiroteio na sede do YouTube e está agora a investigar o que esteve na origem deste ataque.





The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details - https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5 — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 4 de abril de 2018

Pai da atiradora terá avisado a polícia

Com uma pesquisa rápida na Internet é possível encontrar ode Nasim Najafi Aghdam, onde a atacante se queixava de discriminação por parte da empresa. A revolta contra esta plataforma de partilha de vídeos poderá ter estado na origem do tiroteio.Vegan, defensora dos direitos dos animais,, Nasim Aghdam criticava constantemente o YouTube por tratamento diferenciado do seu conteúdo. “O Youtube está a filtrar os meus canais e a impedir que eles tenham visualizações!”, escreveu no seuNasim tinha várias contas na plataforma – em persa, turco e inglês – que foram entretanto eliminados pelo Youtube. As contas no Facebook e Instagram foram também desativadas.“Não há liberdade de expressão no mundo real e vão ser suprimidos por dizer a verdade que não é apoiada pelo sistema. Os vídeos de determinados utilizadores são filtrados e relegados para segundo plano, para que dificilmente as pessoas consigam ver os seus vídeos”, acusa a atiradora no seu site.“Não há igualdade na oportunidade crescimento no Youtube ou noutros sites de partilha de vídeos. O teu canal só cresce se eles quiserem!”, referia ainda a autora do ataque.Em entrevista à NBC News, o pai de Nasim Aghdam diz que já tinha avisado a polícia de que a filha “odiava” a empresa e poderia atacá-la de alguma forma. Uma das principais queixas era a de que a empresa não estava a partilhar as receitas geradas pelos vídeos com os criadores de conteúdos.Ismail Aghdam revela ainda que a filha tinha sido dada como desaparecida no dia anterior ao ataque e que fora encontrada de madrugada a dormir num carro.Katie Nelson, porta-voz da polícia local, confirma que uma mulher foi encontrada a dormir num carro no dia anterior, durante a madrugada. No entanto, não confirmou à NBC se que a polícia foi de facto alertada pelo pai da atiradora.Aos jornalistas, o irmão, Shahran Agdam conta que a atiradora “estava sempre a queixar-se em como o Youtube tinha arruinado a sua vida”.As três vítimas alvejadas estão a receber tratamento no hospital. Um homem de 36 anos está em estado crítico, uma mulher de 32 anos encontra-se em estado grave e uma mulher de 27 anos que está estável, segundo um porta-voz do Hospital Geral de São Francisco.“Neste momento não temos qualquer evidência em como a atiradora conhecia as vítimas do tiroteio ou se os indivíduos foram alvos específicos”, disse a polícia de San Bruno na terça-feira.De acordo com a imprensa norte-americana, Nasim Aghdam era ativista dos direitos dos animais há pelo menos uma década, altura em que participou num protesto da PETA contra o abate de porcos durante um exercício militar.Numa notícia publicada pelo The San Diego Union-Tribune em 2009, Nasim Aghdam surge numa fotografia durante a manifestação. “Para mim, os direitos dos animais são iguais aos direitos humanos”, disse na altura.Desde o ano passado que cresceram os protestos contra o YouTube. Uma foto publicada no Facebook em fevereiro de 2017 mostra um cartaz onde a atiradora critica a “ditadura” vigente naquela plataforma.Num vídeo publicado no Instagram, Nasim Aghdam questionava os seus seguidores: “Relativamente à liberdade de expressão, pensam que o Irão é melhor que os Estados Unidos ou que os Estados Unidos são melhores que o Irão?”. O último vídeo de Nasim tinha sido publicado há três semanas e mostrava a atiradora a realizar exercício físico.