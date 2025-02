Tiroteio na Suécia. Encontradas várias armas e munições na escola

Foto: Anders Wiklund - EPA

Foram encontradas várias armas e munições no centro de educação para adultos, na Suécia, onde um homem matou dez pessoas na terça-feira. As autoridades confirmam que o autor do ataque é um dos mortos. Foi encontrado no chão, ao lado de três armas de caça. Tinha uma licença de porte para quatro armas e foram todas apreendidas no local.