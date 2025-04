Tiroteio na Suécia provoca pelo menos três mortos

(em atualização)





De acordo com a polícia, várias pessoas ficaram com ferimentos na sequência do tiroteio. O incidente aconteceu na véspera do festival de primavera de Walpurgis, que costuma atrair grandes multidões às ruas da cidade.







Até ao momento, a polícia está a investigar o incidente "como homicídio".







As autoridades indicaram que foram recebidas chamadas sobre a ocorrência de um tiroteio junto à Praça Vaksala, no centro de Uppsala, cidade situada a norte de Estocolmo.