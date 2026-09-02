Tiroteio na Suíça. Suspeito com "problemas psicológicos" permanece em silêncio

O suspeito foi detido na segunda-feira e, segundo as autoridades suíças, continua em silêncio.





O suíço de 43 anos, que se entregou à polícia em Delémont, tem "problemas psicológicos", disse à imprensa Christoph Ruedi, procurador-geral do Cantão de Aargau.





A polícia acrescentou que duas armas e um fuzil de assalto AK-74 foram encontrados no seu carro. As autoridades acreditam que o suspeito terá agido sozinho.



O tiroteio aconteceu pelas 2h30 de domingo, no final de um festival de música eletrónica da região de Aarau, perto de Zurique, mas as motivações para o ataque são ainda desconhecidas.



No ataque morreu uma italiana de 22 anos e cinco pessoas ficaram feridas, uma cidadã alemã e quatro suíços, com idades entre os 24 e os 31 anos, e cujos ferimentos “variam entre ligeiros e graves”, segundo a polícia.





C/agências