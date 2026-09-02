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Tiroteio na Suíça. Suspeito com "problemas psicológicos" permanece em silêncio
O suspeito do tiroteio que, na madrugada de domingo, matou uma jovem italiana e feriu outras cinco pessoas numa festa em Aarau terá "problemas psicológicos" e continua sem falar, anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira.
O suspeito foi detido na segunda-feira e, segundo as autoridades suíças, continua em silêncio.
O suíço de 43 anos, que se entregou à polícia em Delémont, tem "problemas psicológicos", disse à imprensa Christoph Ruedi, procurador-geral do Cantão de Aargau.
A polícia acrescentou que duas armas e um fuzil de assalto AK-74 foram encontrados no seu carro. As autoridades acreditam que o suspeito terá agido sozinho.
O tiroteio aconteceu pelas 2h30 de domingo, no final de um festival de música eletrónica da região de Aarau, perto de Zurique, mas as motivações para o ataque são ainda desconhecidas.
No ataque morreu uma italiana de 22 anos e cinco pessoas ficaram feridas, uma cidadã alemã e quatro suíços, com idades entre os 24 e os 31 anos, e cujos ferimentos “variam entre ligeiros e graves”, segundo a polícia.
O tiroteio aconteceu pelas 2h30 de domingo, no final de um festival de música eletrónica da região de Aarau, perto de Zurique, mas as motivações para o ataque são ainda desconhecidas.
No ataque morreu uma italiana de 22 anos e cinco pessoas ficaram feridas, uma cidadã alemã e quatro suíços, com idades entre os 24 e os 31 anos, e cujos ferimentos “variam entre ligeiros e graves”, segundo a polícia.
C/agências