Tiroteio no centro de Paris faz vários mortos e feridos

Segundo uma fonte policial ouvida pela agência AFP, o alegado atirador é de nacionalidade francesa, maquinista reformado e é conhecido pelas autoridades pelo envolvimento em duas situações anteriores de tentativas de homicídio. Uma delas ocorreu há um ano num campo de refugiados e a outra em 2016.

“O tiroteio aconteceu num centro para a comunidade curda situado na Rue d'Enghien, assim como num restaurante e um cabeleireiro virados para esse centro”, avançou a autarca de Paris, Alexandra Cordebard.



No Twitter, as autoridades policiais de Paris apelaram à população que não se aproxime da zona onde decorrem agora operações de socorro.





O MP já ordenou uma investigação às acusações de homicídio e violência agravada.



Um funcionário da Câmara de Paris também já confirmou o tiroteio. "Houve um ataque com arma de fogo. Obrigado às forças de segurança pela sua ação rápida", escreceu no Twitter o vice-presidente da Câmara Emmanuel Gregoire., escreveu.Já o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, escreveu no Twitter que vai interromper a sua viagem pelo norte do país para regressar à capital "após o dramático tiroteio".Segundo a BFM TV, as motivações do alegado atirador - que ficou ferido no incidente - não ficaram imediatamente claras.Uma testemunha disse à agência francesa de notícias AFP que foram disparados sete ou oito tiros, semeando o caos na rua. Segundo algumas testemunhas, o homem disparou indiscriminadamente.