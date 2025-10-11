Tiroteio no Mississípi provoca pelo menos quatro mortos em evento de escola secundária

Além de quatro mortos, registam-se ainda quatro feridos em estado crítico que foram transportados para o Centro Médico da Universidade do Mississípi, afirmaram as autoridades locais.

O tiroteio ocorreu na noite de sexta-feira, fora do espaço escolar, na pequena cidade de Leland.

Antes do tiroteio, tinha decorrido um jogo de futebol americano no contexto de uma celebração anual típica desta altura nos Estados Unidos ("homecoming weekend"), em que antigos alunos regressam à sua escola para uma celebração comunitária.

As autoridades afirmaram que a investigação sobre o caso continua aberta.

Citado pelo jornal americano New York Times, o presidente da Câmara de Leland diz não se saber quem foi o autor dos disparos e que a polícia não tem suspeitos identificados.

Até ao momento, em 2025, os Estados Unidos já registaram, pelo menos, 300 tiroteios em massa (em que há pelo menos quatro pessoas baleadas), de acordo com a organização Gun Violence Archive.