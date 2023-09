Um polícia foi morto e um outro ficou ferido num tiroteio no norte do Kosovo. O primeiro-ministro kosovar já classificou o ataque como uma ação terrorista.

Os dois efetivos estavam a patrulhar uma estrada, que teria sido bloqueada, quando foram atacados com armas pesadas, entre elas granadas.



As tensões entre o Kosovo e a Sérvia aumentaram, com confrontos registados em maio passado. Isto depois de o Kosovo ter nomeado autarcas albaneses em quatro municípios de maioria sérvia.



Belgrado recusa reconhecer a independência da antiga província, cuja população e de maioria albanesa.