Tiroteio nos EUA. Várias pessoas hospitalizadas em Tallahassee

A universidade emitiu um alerta para todos os alunos procurarem abrigo. Vários meios foram acionados, incluindo operacionais do FBI.





De acordo com a Reuters, pelo menos seis pessoas foram hospitalizadas, uma delas em estado crítico, após um tiroteio na Universidade Estadual da Flórida. Foi ainda detido um suspeito.



Há relatos de tiroteios no prédio da União Estudantil, no campus da FSU, na capital do Estado, Tallahassee. Alunos e professores foram aconselhados a abrigarem-se enquanto a polícia tentava agir.



Segundo informação do hospital próximo, o Tallahassee Memorial HealthCare, deram entrada seis pacientes – um em estado crítico e os restantes em estado grave.



As autoridades detiveram o suspeito logo após o tiroteio.