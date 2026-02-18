Tiroteio num parque no México mata uma pessoa e fere oito crianças

O ataque, ocorrido na noite de terça-feira em San Francisco del Rincón, uma cidade com cerca de 80.000 habitantes, custou a vida a um homem de 36 anos, precisaram as autoridades.

O município já informou que três dos oito menores feridos já tinham recebido alta hospitalar e cinco estavam "fora de perigo". Não foi especificada a idade das crianças.

A governadora de Guanajuato, Libia Dennise Garcia, denunciou na rede social X um ato "absolutamente inaceitável" que feriu "meninas, meninos e adolescentes". E prometeu apoio às famílias, comprometendo-se a "agir com firmeza, responsabilidade e com toda a força do Estado".

Marcas de balas eram visíveis hoje em pelo menos uma das casas situadas em frente ao parque, e uma das crianças que não sofreu ferimentos graves apresentava estilhaços de bala nas costas, constatou a agência de notícias francesa AFP no local.

Mães de família que vivem perto do parque dizem ter ouvido, na terça-feira por volta das 21:30 vários disparos de tiros, numa altura em que muitas crianc¸as brincavam na área de jogos.

"Estava a lavar a minha filha quando ouvimos cerca de vinte [disparos]", afirmou uma mãe que pediu para não ser identificada.

Ao sair de casa para ver o que se tinha passado, disse ter ouvido mulheres a gritar "há crianças aqui". Tal como uma das suas vizinhas, afirma que não é raro que membros de gangues se reúnam neste parque.

"Com este, já são quatro" tiroteios, explicou outra vizinha que também pediu o anonimato.

Muitas crianças estavam presentes no parque na hora do tiroteio. "Foi realmente horrível ver todas essas crianças a correr em todas as direções", acrescentou esta mulher.

O Ministério Público do Estado de Guanajuato já anunciou a abertura de uma investigação. Guanajuato é um polo industrial próspero, que abriga vários destinos turísticos populares, mas é também um dos Estados mexicanos mais violentos devido às guerras de território entre gangues, nomeadamente o Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG) e o de Santa Rosa de Lima.

No mês passado, 11 pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas durante um ataque armado num campo de futebol em Salamanca. Em junho passado, 11 pessoas foram mortas e cerca de vinte ficaram feridas num tiroteio durante uma festa de bairro na cidade de Irapuato, também neste Estado.

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum afirmou no início do ano que a taxa de homicídios do país caiu em 2025 para o nível mais baixo dos últimos dez anos graças à estratégia de segurança nacional do seu governo.

Mas a violência relacionada com o crime organizado continua a afetar várias regiões do México.