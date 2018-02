Tiroteio perto da sede da NSA faz um ferido

Inês Geraldo - RTP14 Fev, 2018, 16:16 | Mundo

A troca de tiros aconteceu depois de uma carrinha preta ter chocado contra uma parede pertencente à Agência de Segurança Nacional, tendo a polícia detido uma pessoa.



Não ficou explicado se a pessoa que ficou ferida foi a que embateu com a carrinha e também não se sabe se os tiros partiram das autoridades ou do suspeito.





The incident at Fort Meade has been contained. We have no further updates at this time. — FBI Baltimore (@FBIBaltimore) 14 de fevereiro de 2018

NSA Police and local law enforcement are addressing an incident that took place this morning at one of NSA's secure vehicle entry gates. The situation is under control and there is no ongoing security or safety threat. — NSA/CSS (@NSAGov) 14 de fevereiro de 2018

Imagens mostradas por órgãos de comunicação norte-americanos mostraram vários buracos na carrinha do atirador, que acionou os. O FBI revelou estar a par da situação em Maryland e garantiu ter efetivos no terreno.A NSA também já veio a público falar sobre o sucedido, garantindo que a situação está controlada. Donald Trump também foi avisado do que aconteceu em Maryland.“Os nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles que foram afetados”, reagiu a Casa Branca.