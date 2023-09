Tiroteios em Roterdão. Autoridades já tinham alertado para o "comportamento psicótico" do suspeito

Um dia depois dos tiroteios em Roterdão, nos Países Baixos, que vitimaram três pessoas, o diretor do centro médico da Universidade Erasmus, onde ocorreu o segundo tiroteio, revelou que

O homem apresentava também problemas de alcoolismo e tinha sido processado e condenado por maus-tratos a animais em 2021.

“Presumo que as informações acima contribuirão para a decisão sobre se a pessoa em questão deve ser elegível para um diploma de médico”, dizia a carta.O diretor do Hospital, Stefan Sleijfer, disse que o aluno tinha passado em todos os exames necessários para exercer medicina, mas o hospital ordenou a realização de um exame psiquiátrico após ter recebido o email do Ministério Público.A avaliação psicológica do aluno estava em curso, pelo que o suspeito dos tiroteios desta quinta-feira ainda não tinha recebido o diploma médico que lhe permitisse exercer a profissão.Um dos residentes do prédio onde ocorreu o primeiro tiroteio disse à BBC queO suspeito, agora sob custódia, invadiu a casa do seu vizinho na quinta-feira, matando uma mulher de 39 anos e ferindo gravemente a sua filha de 14 anos, que acabou por morrer devido aos ferimentos.O homem ateou fogo à casa e seguiu para o centro médico da Universidade Erasmus, onde ocorreu o segundo tiroteio. O suspeito invadiu uma sala de aula e matou um professor de 43 anos. De seguida, ateou fogo ao prédio, instalando o pânico no hospital, à medida que os profissionais de saúde tentavam retirar os pacientes do edifício.O atirador foi detido próximo do hospital e deverá ser presente a um juiz na próxima terça-feira. A polícia diz que os motivos dos tiroteios são ainda desconhecidos.c/agências