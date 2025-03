Títulos do Tesouro a 10 anos do Japão com subida histórica

As taxas de juro de longo prazo subiram acentuadamente, com um aumento de 0,065% em relação ao dia anterior, chegando a atingir por momentos os 1,5%, pela primeira vez desde há 15 anos e nove meses, em junho de 2009.

A moeda japonesa foi negociada hoje no intervalo de 148,71 a 149,33 unidades por dólar norte-americano.

O Banco do Japão (BoJ) tem mantido uma política monetária ultra flexível há mais de uma década para tentar manter a inflação em torno do objetivo estável de 2%, o que fez com que o iene se depreciasse acentuadamente face a outras moedas, especialmente o dólar e o euro.

Em janeiro, na última reunião de política monetária, o banco central decidiu aumentar a taxa de juro de referência a curto prazo para 0,5%, o nível mais elevado desde 2008, na quarta maior economia do mundo.

A subida de janeiro foi o terceiro aumento da taxa de juro pelo BoJ, desde março e julho de 2024, que puseram fim a mais de uma década de taxas ultra-baixas, enquanto o banco central procurava retirar o país de um longo ciclo deflacionista.

Os analistas esperam que o BoJ aumente as taxas de juro para 0,75% este ano, o nível mais elevado desde 1995.

Embora um iene fraco beneficie a força exportadora do país, também encarece as importações, das quais o país é altamente dependente em domínios como a energia e as matérias-primas, o que tem gerado especial preocupação no atual cenário inflacionista.