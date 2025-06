"Todas as hipóteses em aberto". OMS admite que origem da Covid-19 continua "inconclusiva"

A organização reconhece, frisou Tedros, “que a China partilhou algumas [...] informações, mas não todas” as que foram solicitadas.

"Compartilhem essas informações"

Até o momento, a China não partilhou essas informações com o SAGO nem com a OMS”, é referido no relatório, no qual os autores salientam que o “trabalho para compreender a origem do SARS-CoV-2 permanece inacabado”.

, reconheceu Maria Van Kerkhove, epidemiologista norte-americana que chefia o Departamento de Prevenção e Preparação para Epidemias e Pandemias da OMS.As teorias continuam em investigação: fuga de laboratório ou transmissão animal?, indicou o diretor-geral da OMS,O Grupo Consultivo Científico da OMS para as Origens de Novos Patógenos (SAGO), um painel de 27 especialistas multidisciplinares internacionais e independentes, publicou esta sexta-feira um relatório sobre a origem do vírus responsável pela pandemia da Covid-19. De acordo com os investigadores,, acrescentou o responsável da OMS, num comunicado.Para analisar esta hipótese, a OMS solicitou à China que partilhasse sequências genéticas de indivíduos co Covid-19 no início da pandemia, “informações mais detalhadas sobre os animais vendidos nos mercados de Wuhan” e ainda dados sobre o trabalho e as “condições de biossegurança nos laboratórios” da mesma cidade chinesa.Os primeiros casos conhecidos da doença foram relatados no final de 2019 em Wuhan, na China, onde está sediado um instituto de virologia de renome pelas investigações sobre coronavírus.A questão de saber se a Covid-19 escapou acidentalmente de um laboratório ou se propagou de um animal para o ser humano continua a ser debatida. Parte da comunidade científica inclina-se para a tese de uma transmissão ao homem através de um animal intermediário, provavelmente infetado por um morcego.Por outro lado, algumas agências norte-americanas, como o FBI ou o Ministério da Energia, apoiam a hipótese de uma fuga do laboratório com vários graus de certeza, enquanto outros organismos de inteligência inclinam-se para a origem natural., frisou Tedros.Além do mais, “não podemos falar da covid-19 no passado”, porque “o vírus permanece”., avisou.Até 25 de maio deste ano, segundo a OMS, foram detetados quase 800 milhões de casos confirmados em 231 países e territórios.