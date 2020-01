TOI 700 d. Um planeta do tamanho da Terra e em zona considerada habitável

O TOI 700 d, nome de batismo cientifico, encontra-se a cerca de 100 anos-luz de distancia de nós no sistema TRAPPIST-1 Descoberto pelo satélite TESS , da NASA, este planeta apresenta características rochosas e realiza uma órbita circular a cada 37 dias à estrela anã vermelha, situada no centro deste sistema planetário.

Reportagem da jornalista da Antena 1 Rita fernandes







Depois de ter sido encontrado pelo TESS, os cientistas confirmaram a descoberta usando o Telescópio Espacial Spitzer da NASA e modelaram os ambientes potenciais do planeta para ajudar a informar futuras observações.





Após a descoberta do TESS, a equipa de cientistas liderada por Joseph Rodriguez, astrónomo do Center for Astrophysics em Harvard & Smithsonian, em Cambridge, Massachusetts, solicitou observações de acompanhamento com o telescópio Spitzer para confirmar o TOI 700 d."Dado o impacto dessa descoberta – sendo este o primeiro planeta do tamanho da Terra em zona habitável descoberto pelo TESS -, realmente queríamos que o entendimento desse sistema fosse o mais concreto possível", disse Rodriguez. "Spitzer viu o TOI 700 d transitar exatamente quando esperávamos. É um ótimo complemento ao legado de uma missão que ajudou a confirmar dois planetas do TRAPPIST-1 e a identificar mais cinco."Apesar desta descoberta e do planeta estar na zona espacial "habitável", não significa que exista vida, tal como a conhecemos na Terra: "quem pensa logo... existem dinossauros à superfície daquele planeta (…) isso são apenas conjeturas…"

Os dados do Spitzer aumentaram a confiança dos cientistas de que o TOI 700 d é um planeta real. Os novos estudo permitiram avaliar as dimensões do planeta e período orbital com maior exatidão.Estudos que descartaram outras possíveis causas astrofísicas do sinal de trânsito, como a presença de uma estrela menor e mais escura no sistema.

Estrela Anã é o Sol do 700d

Um sistema planetário é sempre composto por uma estrela com vários planetas em redor, e este não é exeção.Com um tamanho aproximadamente de 40 por cento da massa e tamanho do Sol, este tem cerca da metade da temperatura da superfície. A estrela aparece em 11 dos 13 setores observados pelo TESS durante o primeiro ano da missão, e os cientistas capturaram vários trânsitos de seus três planetas.Para o astrófísico Rui Agostinho esta pequena estrela vermelha emite temperatura suficiente para a construção de blocos de vida nos planetas situados na cintura de habitabilidade.

A estrela foi originalmente classificada incorretamente no banco de dados do TESS como sendo mais semelhante ao nosso Sol, o que significava que os planetas pareciam maiores e mais quentes do que realmente são. Vários pesquisadores, incluindo Alton Spencer, um estudante do ensino médio que trabalha com membros da equipe do TESS, identificaram o erro.

Os "irmãos" de TOI 700 d

O planeta do meio, o TOI 700 c, é 2,6 vezes maior que a Terra - entre os tamanhos da Terra e Neptuno - orbita a cada 16 dias e é provavelmente um mundo dominado por gás.

O planeta agora descoberto na constelação do sul de Dourado, no sistema de TRAPPIST-1, não está sozinho, e comporta pelo menos mais dois exo-planetas.O planeta mais interno, batizado de TOI 700 b, é praticamente do tamanho da Terra, provavelmente rochoso e completa uma órbita a cada dez dias.

Video da NASA que explica a descoberta do TOI 700 d



Já o TOI 700 d, o planeta mais externo conhecido e para já o único na zona habitável, é 20 por cento maior que a Terra, orbita a cada 37 dias e recebe de sua estrela 86 por cento da energia que o Sol fornece à Terra.Pensa-se que todos os planetas estejam gravitacionalmente presos e de forma ordenada à estrela anã, o que significa que eles giram uma vez por órbita para que um lado seja banhado constantemente pela luz do dia.