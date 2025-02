Tolentino de Mendonça substitui Francisco na missa do Jubileu dos Artistas

O papa voltou a passar uma noite tranquila no Hospital, em Roma, onde está internado. Francisco vai permanecer em repouso absoluto até recuperar da infeção respiratória.

O Cardeal português José Tolentino de Mendonça substituiu o Papa na Missa do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura.



Aos mais de quatro mil participantes de todo o Mundo, José Tolentino de Mendonça transmitiu o apelo escrito pelo Líder da Igreja Católica para aos artistas.



O papa pede que procurem espaços de encontro e diálogo num "tempo em que se erguem novos muros". Francisco deixa ainda um pedido de desculpas por não conseguir presidir à habitual oração do Angelus, que foi cancelada.