Tom Cruise prestes a tornar-se no ator mais bem pago com "Top Gun: Maverick"

Há 36 anos, Tom Cruise ficava conhecido com o primeiro, um valor que nem as plataformas de streaming conseguiram alcançar.Relembra a Forbes que Tom Cruise é uma das grandes estrelas de Hollywood, uma figura com uma carreira de décadas que continua a levar muita gente ao cinema e a gerar muito dinheiro.Com o streaming a ganhar cada vez mais força nas indústrias cinematográfica e televisiva, Tom Cruise é uma exceção à regra.Um valor que pode chegar aos nove dígitos se a afluência de pessoas ao cinema continuar a ter a enorme procura que já está a acontecer e antes de o filme chegar a intermediários, como companhias aéreas, televisão e também oCom a chegada da Netflix, Amazon, HBO e outras plataformas, muitos atores acabam por ficar aquém dos valores garantidos por Cruise - ou Keanu Reeves, outro fenómeno de bilheteira.Os lucros das plataformas de streaming são um montante pequeno para aquilo que os atores poderiam alcançar. Com a perda de cotação, a Netflix poderá vir a ter de repensar esses pagamentos num futuro próximo.“A Netflix vale um terço do que valia há dois meses. Será que vão ter retorno se investirem 250 milhões de dólares num programa? Se os preços não subirem, não podem gastar dinheiro em novos conteúdos”, explicou um advogado da indústria do entretenimento à Forbes.