Tom Moore, o veterano britânico de 99 anos que angariou milhões para o serviço de saúde

, afirmou o veterano britânico, envergando as suas medalhas de guerra, após completar o percurso a que se propôs.“Temos todos de nos lembrar que sairemos disto no fim e vai ficar tudo bem. Pode levar tempo. No fim, estaremos todos bem outra vez”, insistiu, citado pela agência Reuters.Moore apoia-se num andarilho para caminhar desde que fraturou a anca., o que vai acontecer a 30 de abril.

A caminhada foi concluída com êxito na quinta-feira, o que inspirou milhões de britânicos, desde logo entre as Forças Armadas do país.Natural de Yorkshire, no norte de Inglaterra, o capitão Tom Moore esteve ao serviço, durante a II Guerra Mundial, na Índia, na Birmânia e em Sumatra.Moore diz ter sido inspirado, para esta iniciativa de angariação de fundos, pela forma como foi tratado pelo Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, onde recebeu tratamento para a fratura da anca e para um tumor.