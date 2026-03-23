Tóquio e Berlim avaliam manobras militares conjuntas face à guerra

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, revelou durante uma conferência de imprensa após uma reunião realizada no domingo que propôs a assinatura de um "Acordo de Facilitação" para a movimentação de tropas de ambos os países com fins de treino conjunto, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo.

Shinjiro Koizumi, por sua vez, considerou que "já não é possível que um único país responda sozinho à rápida evolução da situação neste complexo ambiente de segurança", acrescentando que a estreita cooperação entre nações afins como o Japão e a Alemanha "é maior do que nunca", segundo o próprio, numa publicação na rede social X, depois do encontro bilateral.

O ministério da Defesa alemão indicou num comunicado de imprensa que a cooperação entre as suas Forças Armadas irá "intensificar-se significativamente, não apenas em tempos de crise", com o objetivo de "estarem preparados para o futuro".

"A Coreia do Norte representa uma ameaça crescente. A Coreia do Norte apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia, o que viola o Direito Internacional. Por conseguinte, está a adquirir experiência em combate, o que aumenta a ameaça para o Japão", advertiu ainda o Governo alemão.

Os dois países consideraram de "extrema importância" o reforço da cooperação entre Tóquio e Berlim, com o objetivo de "reforçar a dissuasão regional".

Koizumi recebeu Pistorius no domingo e visitaram a base da Força Marítima de Autodefesa do Japão, situada na cidade japonesa de Yokosuka, no leste do país.