Mundo
Tornado em França devastou uma aldeia e provocou 41 feridos
Um tornado fez 41 feridos, 15 dos quais hospitalizados, ao devastar uma aldeia no sudoeste de França na tarde de segunda-feira, danificando 300 casas.
A tempestade atingiu a aldeia de Pomas, com uma população de aproximadamente mil habitantes, por volta das 17h20 (16h20 em Lisboa).
Um novo relatório da prefeitura de Aude, às 22h30 (21h30 em Lisboa), indicava que "41 pessoas foram levadas para o centro de acolhimento de vítimas, incluindo 15 que foram evacuadas para um hospital".
Uma mulher grávida ficou ferida quando a sua casa ruiu e foi levada para o hospital. Ficou soterrada por uma parede que ruiu, mas protegida pelo seu sofá, informou a polícia. O estado de saúde do bebé era desconhecido.
Dois abrigos foram abertos às vítimas durante a noite, um no centro comunitário de Pomas e o outro na cidade vizinha de Limoux.
A avaliação dos danos indica que 300 casas foram afetadas e "estão em curso operações para reforçar os edifícios, principalmente nos rés-do-chão das casas mais atingidas, para evitar qualquer risco de derrocada", explicou a autarquia.
Muitos telhados foram arrancados e casas foram destruídas.
Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram o tornado a girar em direção às nuvens de tempestade sobre várias cidades do departamento de Aude.
A Météo France tinha emitido um alerta laranja para tempestades em vários departamentos do sudoeste de França, incluindo Aude, destacando o risco de condições meteorológicas severas localizadas. O alerta foi levantado às 19h (18h em Lisboa) para o departamento.
Várias estradas permaneceram cortadas ao trânsito devido à queda de árvores e para facilitar o atendimento de emergência. 2.800 casas ficaram sem energia em dez cidades.
As tempestades que atingiram o sul de França na noite de segunda-feira causaram grandes transtornos em todos os meios de transporte, incluindo autoestradas, ferrovias e transporte aéreo, informou o Ministério dos Transportes num boletim.
O trânsito foi particularmente interrompido entre as cidades de Narbonne e Sète.
Um novo relatório da prefeitura de Aude, às 22h30 (21h30 em Lisboa), indicava que "41 pessoas foram levadas para o centro de acolhimento de vítimas, incluindo 15 que foram evacuadas para um hospital".
Uma mulher grávida ficou ferida quando a sua casa ruiu e foi levada para o hospital. Ficou soterrada por uma parede que ruiu, mas protegida pelo seu sofá, informou a polícia. O estado de saúde do bebé era desconhecido.
Dois abrigos foram abertos às vítimas durante a noite, um no centro comunitário de Pomas e o outro na cidade vizinha de Limoux.
A avaliação dos danos indica que 300 casas foram afetadas e "estão em curso operações para reforçar os edifícios, principalmente nos rés-do-chão das casas mais atingidas, para evitar qualquer risco de derrocada", explicou a autarquia.
Muitos telhados foram arrancados e casas foram destruídas.
Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram o tornado a girar em direção às nuvens de tempestade sobre várias cidades do departamento de Aude.
A Météo France tinha emitido um alerta laranja para tempestades em vários departamentos do sudoeste de França, incluindo Aude, destacando o risco de condições meteorológicas severas localizadas. O alerta foi levantado às 19h (18h em Lisboa) para o departamento.
Várias estradas permaneceram cortadas ao trânsito devido à queda de árvores e para facilitar o atendimento de emergência. 2.800 casas ficaram sem energia em dez cidades.
As tempestades que atingiram o sul de França na noite de segunda-feira causaram grandes transtornos em todos os meios de transporte, incluindo autoestradas, ferrovias e transporte aéreo, informou o Ministério dos Transportes num boletim.
O trânsito foi particularmente interrompido entre as cidades de Narbonne e Sète.
Em França, em média, ocorrem dezenas de tornados por ano, com intensidades variadas, segundo a Météo-France. No entanto, o impacto das alterações climáticas na frequência, intensidade e distribuição geográfica destes fenómenos permanece incerto, sublinhou a instituição pública.
c/agências