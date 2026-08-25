Tornado em França devastou uma aldeia e provocou 41 feridos

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A Météo France tinha emitido um alerta laranja para tempestades em vários departamentos do sudoeste de França, incluindo Aude, destacando o risco de condições meteorológicas severas localizadas. O alerta foi levantado às 19h (18h em Lisboa) para o departamento.



Várias estradas permaneceram cortadas ao trânsito devido à queda de árvores e para facilitar o atendimento de emergência. 2.800 casas ficaram sem energia em dez cidades.



As tempestades que atingiram o sul de França na noite de segunda-feira causaram grandes transtornos em todos os meios de transporte, incluindo autoestradas, ferrovias e transporte aéreo, informou o Ministério dos Transportes num boletim.



O trânsito foi particularmente interrompido entre as cidades de Narbonne e Sète.



Em França, em média, ocorrem dezenas de tornados por ano, com intensidades variadas, segundo a Météo-France. No entanto, o impacto das alterações climáticas na frequência, intensidade e distribuição geográfica destes fenómenos permanece incerto, sublinhou a instituição pública.

c/agências Várias estradas permaneceram cortadas ao trânsito devido à queda de árvores e para facilitar o atendimento de emergência. 2.800 casas ficaram sem energia em dez cidades.As tempestades que atingiram o sul de França na noite de segunda-feira causaram grandes transtornos em todos os meios de transporte, incluindo autoestradas, ferrovias e transporte aéreo, informou o Ministério dos Transportes num boletim.O trânsito foi particularmente interrompido entre as cidades de Narbonne e Sète.

Um novo relatório da prefeitura de Aude, às 22h30 (21h30 em Lisboa), indicava que "41 pessoas foram levadas para o centro de acolhimento de vítimas, incluindo 15 que foram evacuadas para um hospital".Uma mulher grávida ficou ferida quando a sua casa ruiu e foi levada para o hospital. Ficou soterrada por uma parede que ruiu, mas protegida pelo seu sofá, informou a polícia. O estado de saúde do bebé era desconhecido.A avaliação dos danos indica que 300 casas foram afetadas e "estão em curso operações para reforçar os edifícios, principalmente nos rés-do-chão das casas mais atingidas, para evitar qualquer risco de derrocada", explicou a autarquia.Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram o tornado a girar em direção às nuvens de tempestade sobre várias cidades do departamento de Aude.