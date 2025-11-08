Tornado mata cinco e fere cerca de 130 pessoas no sul do Brasil

"A Defesa Civil do Paraná lamenta informar que já foram confirmadas cinco mortes em decorrência do tornado" que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, disse o órgão, na sexta-feira à noite, em comunicado.

De acordo com imagens divulgadas pela imprensa brasileira, o vento capotou vários carros e destruiu casas inteiras no município, a cerca de 300 quilómetros das famosas Cataratas do Iguaçu.

"As informações iniciais indicam ainda que há 30 feridos graves e moderados, e cerca de 100 feridos ligeiros", acrescentou a Defesa Civil do Paraná.

Os danos concentraram-se no município de Rio Bonito do Iguaçu, que tem 14 mil habitantes, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

O organismo estimou que os ventos atingiram velocidades entre os 180 e os 250 quilómetros por hora, causando "a queda de árvores e até de casas de tijolo".

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou na rede social X que "as forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e monitorando as cidades afetadas pelas violentas tempestades".

O Instituto Nacional de Meteorologia brasileiro mantém um alerta de "perigo de tempestade" em todo o Paraná, bem como nos estados vizinhos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que fazem fronteira com a Argentina e o Uruguai.