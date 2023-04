Tornados nos EUA fazem pelo menos três mortos e dezenas de feridos

A governadora do Arkansas decretou o estado de emergência.



A dimensão dos estragos é elevada, como, de resto, mostram as imagens.



A Universidade de Ciências Médicas da cidade de Little Rock foi brutalmente atingida.



Há relatos de vários carros que foram projetados e de árvores arrancadas do solo pela força do vento.



Mais de 60 mil pessoas ficaram sem energia elétrica durante a tarde de ontem. Um apagão que se estendeu até ao estado vizinho de Oklahoma.



Várias pessoas foram retiradas de casa.