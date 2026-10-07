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Tortura contra norte-americanos. Nicolás Maduro e Cilia Flores enfrentam novas acusações
O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro e a sua esposa, Cilia Flores, deverão enfrentar novas acusações relacionadas com a detenção ilegal e a tortura de cidadãos norte-americanos nas prisões da Venezuela. A informação avançada pela imprensa nos Estados Unidos foi, entretanto, confirmada pelas autoridades.
O ex-presidente venezuelano verá acrescentadas às anteriores acusações de narcoterrorismo, que conduziram à sua captura, a 3 de janeiro deste ano, uma nova denúncia, desta vez relativa a ações realizadas contra cidadãos dos EUA que se mantinham sob custódia do governo da Venezuela.
Em causa está a detenção, considerada ilegal, e a tortura de mais de uma dezena de pessoas durante o período em que Maduro liderava o governo da Venezuela.
Em causa está a detenção, considerada ilegal, e a tortura de mais de uma dezena de pessoas durante o período em que Maduro liderava o governo da Venezuela.
Não foi revelada a identidade das alegadas vítimas.
A notícia foi avançada, esta quarta-feira, pela CNN norte-americana, adiantando o que estaria a ser comunicado por fontes próximas à investigação, concluídos dez meses desde a chegada de Maduro aos EUA.
A informação foi já confirmada por um representante norte-americano, esclarece a Reuters.
A informação foi já confirmada por um representante norte-americano, esclarece a Reuters.
A mesma fonte dá conta de que os promotores de Nova Iorque deverão anunciar oficialmente as alegações na próxima quinta-feira.
A Venezuela é agora liderada pela antiga vice-presidente, Delcy Rodríguez, em estreita cooperação com a Administração Trump.
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