Tortura contra norte-americanos. Nicolás Maduro e Cilia Flores enfrentam novas acusações





A mesma fonte dá conta de que os promotores de Nova Iorque deverão anunciar oficialmente as alegações na próxima quinta-feira.

A notícia foi avançada, esta quarta-feira, pela CNN norte-americana, adiantando o que estaria a ser comunicado por fontes próximas à investigação, concluídos dez meses desde a chegada de Maduro aos EUA.A informação foi já confirmada por um representante norte-americano, esclarece a