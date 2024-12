"Tortura horrível". Rebeldes sírios querem perseguir criminosos de guerra do regime

O líder do HTS, Abu Mohammed al-Jolani, disse que o grupo irá publicar os nomes dos indivíduos envolvidos em torturas e procurar repatriar aqueles que fugiram para outros países."Não hesitaremos em responsabilizar os criminosos, assassinos, agentes de segurança e militares envolvidos na tortura do povo sírio", declarou em comunicado.A iniciativa surge após relatos de combatentes rebeldes que afirmam ter encontrado mais de quatro dezenas de corpos na morgue de um hospital, com sinais de tortura."Abri a porta da morgue com as minhas próprias mãos, foi uma visão horrível:", contou um dos combatentes à agência de notícias France Press, mostrando fotografias e vídeos."Informámos o comando militar sobre o que encontrámos e contactámos o Crescente Vermelho Sírio, que transportou os corpos para um hospital de Damasco, para que as famílias pudessem vir identificá-los", revelou.Na segunda-feira,. Foram identificados como Jamil Hassan, de 72 anos, e Abdul Salam Mahmoud, de 65.Segundo o Departamento de Justiça, os homens trabalhavam para o serviço secreto sírio e envolveram-se numa conspiração para levar a cabo tratamentos cruéis e desumanos contra civis detidos, incluindo cidadãos americanos, durante a guerra civil na Síria.

Milhares de prisioneiros libertados

Os relatos surgem numa altura em que prosseguem as investigações sobre os centros de detenção do regime de Assad, onde muitos prisioneiros terão sido alvo de tortura ao longo dos anos.Desde que, no fim de semana, os rebeldes tomaram o controlo de várias cidades, incluindo a capital Damasco, forçando o presidente Bashar al-Assad a fugir do país,As principais cadeias da Síria receberam mais de 100 mil prisioneiros ao longo de 14 anos de guerra civil. Agora, surgem relatos de pessoas detidas em celas subterrâneas escondidas, incluindo mulheres e crianças.

Na principal prisão do país, Saydnaya, os familiares dos detidos continuam a procurá-los, sem saber se estarão vivos após anos de detenção.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram homens a correr para o exterior de prisões, confusos sobre os motivos pelos quais estavam a ser libertados e a gritar “Deus é grande”.As autoridades de Damasco denunciaram“É chocante, mas não surpreende”, considerou a coordenadora da Comissão da ONU para a Síria, em entrevista à BBC.. As condições de que tínhamos ouvido falar realmente correspondem ao que estamos agora a ver”, afirmou Linnea Arvidsson.

"Tem de haver responsabilização”

Robert Petit, diretor do mecanismo de responsabilização da ONU, disse acreditar que "a responsabilização terá lugar" na Síria após a queda do regime de Assad.E, quando se trata de perpetradores de nível inferior, vários meios de justiça e responsabilização podem ter lugar", declarou à BBC.Questionado sobre a possibilidade de os ataques israelitas contra Damasco prejudicarem a preservação de provas, Petit respondeu que o preocupa a proteção dos civis.A sociedade civil síria tem estado na vanguarda da documentação das atrocidades e a preservação das provas é uma das suas prioridades", acrescentou.

c/ agências