"Torturada das piores formas". Luso-venezuelana libertada vai a tribunal conhecer "o seu destino"

“A sua mãe estava num desespero total” quando Carla foi presa, revelou. “A sua filha foi torturada das piores formas que podemos imaginar. Foi asfixiada muitas vezes. A Carla foi vítima de muitas agressões por parte da polícia política do regime”.

Luso-venezuelanos detidos por motivos "políticos"

A luso-venezuelana Carla da Silva, libertada no domingo em Caracas após mais de cinco anos detida, ainda não sabe “qual vai ser o seu destino”, avançou esta segunda-feira Carlos Fernandes, deputado e presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD/Madeira, em entrevista à RTP Notícias.O deputado, que acompanha a situação de Carla da Silva “já há alguns anos”, explicou que a luso-descendente“Não sabemos se será uma liberdade completa, porque a Carla hoje [segunda-feira] tem de ir ao tribunal para ver qual vai ser o seu destino”, adiantou na entrevista à jornalista Cristiana Freitas.O presidente do Núcleo de Emigrantes explicou que muitas das pessoas libertadas de prisões venezuelanas “têm tido algumas medidas que não dão liberdade plena”, sendo queCarlos Fernandes disse ter falado na última noite com esta cidadã e com a sua mãe. “Obviamente estão muito felizes pela libertação”, contou à RTP Notícias.“A própria Carla disse-me esta frase:. Acho que isto evidencia o desespero da Carla pela sua libertação”, afirmou.O deputado do PSD/Madeira considera que a luso-descendente “foi completamente injustiçada”, já que foi detida “por simplesmente conhecer uma pessoa” que estaria envolvida numa missão para “assassinar o presidente Nicolás Maduro”.“A Carla não só foi detida como foi torturada durante muitos anos. Os familiares da Carla (…) passaram semanas sem saber onde é que a Carla estava detida”, lamentou Carlos Fernandes.O social-democrata disse ainda esperar que, nos próximos dias, sejam libertados os restantes luso-venezuelanos ainda detidos por “motivos totalmente políticos”.Alguns casos “são mais dramáticos do que outros”, afirmou, dando o exemplo do cidadão Juan Francisco dos Ramos, que está detido junto de “assassinos, delinquentes, o pior que pode haver numa prisão na Venezuela”.Já Pedro Fernandes, sendo que esse paciente teria ligações ao Governo.A luso-venezuelana Carla da Silva estava acusada de ter participado numa tentativa de derrube do regime de Nicolás Maduro, tendo sido condenada a mais de 20 anos de prisão dos quais já tinha cumprido cerca de cinco anos.