"Toxic Tour". Áreas contaminadas por petróleo na Amazónia transformadas em rotas turísticas

O desastre ambiental que se vive na Amazónia não é um problema recente. Há décadas que multinacionais e petrolíferas exploram algumas áreas da maior floresta tropical do mundo, o que tem causado danos irreversíveis nos ecossistemas e na população.As províncias de Sucumbíos e Orellana, no Equador, estão entre as mais afetadas da região pela poluição das petrolíferas., de acordo com El País , que cita a União das Pessoas Afetadas pelas Operações Petrolíferas da Texaco (UDAPT).Os povos indígenas são os mais afetados pela poluição petrolífera, estando a sua sobrevivência ameaçada.Alguns moradores descrevem que chegavam a sair com manchas pretas de petróleo quando tomavam banho neste rio. A pesca e a agricultura também estão ameaçadas.Para além disso, as áreas florestais estão repletas de vestígios de poluição provocada pelas multinacionais petrolíferas, com grandes poças de petróleo e áreas verdes completamente pintadas de preto.De forma a expor mundialmente este desastre ambiental e a denunciar os danos causados ao longo dos anos pelas empresas petrolíferas, a UDAPT criou a uma nova forma de turismo: a “Toxic Tour”.

Longa batalha jurídica

Outro dos objetivos da “Toxic Tour” é proteger a vida e os direitos das comunidades que vivem nas áreas contaminadas do Equador e vencer a batalha legal frente às petrolíferas.contra a multinacional por considerar que o Estado equatoriano violou o Tratado de Investimento Bilateral com os EUA.Na altura, a Chevron alegou ainda “níveis chocantes de má conduta” por parte de Steven Donziger, o advogado que representou as pessoas afetadas pela poluição provocada pela petrolífera.A Chevron acusou Donziger de subornar o juiz e de redigir o veredicto final, uma acusação que o advogado nega veementemente. No entanto,Donziger enfrenta agora seis meses de prisão. O advogado classificou a decisão como “um dia triste para o Estado de Direito, para a nossa democracia e para o nosso planeta” e anunciou que vai recorrer.Os ativistas indígenas e camponeses mais afetados pela poluição petrolífera esperam ainda conseguir vencer e receber indemnizações da multinacional.