O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra dois líderes talibãs por perseguição de mulheres e raparigas no Afeganistão. A decisão do TPI já foi rejeitada como "absurda" pelo porta-voz do governo afegão, país que não reconhece aquela autoridade judicial.

O tribunal considerou existirem "motivos razoáveis" para acreditar que o líder supremo dos Talibã e o presidente do Supremo Tribunal do Afeganistão "cometeram, ordenaram, a prática do crime contra a humanidade por motivos de género"



O TPI defende que foram visadas "especificamente as raparigas e as mulheres devido ao seu género".